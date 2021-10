Forskeren bak verdenskjent vaksine-studie lurte verden trill rundt

Vaksinemotstandens far:

I 1998 publiserte lege og forsker Andre Wakefield en studie som skulle gjøre ham til vaksinemotstandens far. Nå har han dukket opp igjen.

I 1998 ble en studie publisert hvor en britisk forsker mente å ha oppdaget en klar sammenheng mellom autisme og MMR-vaksinen. En bølge av vaksineskepsis veltet over Storbritannia og spredte seg til resten av verden. Det folk ikke visste var at studien var forfalsket.

Seks år senere fattet en journalist mistanke om at noe ikke stemte med den anerkjente studien, og i løpet av få år måtte Wakefield legge legelisensen på hylla og forlate Storbritannia.

Til tross for at rapporten ble avslørt som forfalsket og Wakefield mistet retten til å praktisere som lege har han fremdeles mange tilhengere verden over, blant annet USAs tidligere president Donald Trump.

– Han er vaksinemotstandens far

– Han er vaksinemotstandens far og den første som for alvor innså hvordan man enkelt kan påvirke sårbare mennesker med falsk informasjon om vaksiner og gjøre seg både rik og berømt på det, sier CEO ved Center for Countering Digitial Hate Imram Ahmed til BBC.

Det var i 1960-årene at den første MMR-vaksinen kom på markedet. Den var utviklet av mikrobiolog Maurice Hilleman ved et av verdens største farmasøytiske selskaper Merck. Vaksinen består av en blanding av tre «levende», men svekkede virus, og gis mot sykdommene meslinger, kusma og røde hunder.

Før utrullingen av vaksinene var det regelmessige epidemier, vanligvis med 3-4 års mellomrom. Størstedelen av befolkningen fikk sykdommene i løpet av livet, gjerne i barneårene. I Norge mistet mellom 5-10 personer årlig livet til meslinger, og om lag 30 personer ble alvorlig syke med hjernehinnebetennelse, skriver FHI.

Legen hevdet å se en klar kobling mellom MMR-vaksinen og autisme. Det viste seg å ikke stemme.

Wakefield-rapporten

MMR-vaksinen ble redningen og ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1983. I dag får barn vaksinen ved 15 måneders alder og i 6. klasse.

Så kom Wakefield-rapporten. Det var det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet The Lancet som offentliggjorde funnene rapportert i Andrew Wakefields studie. Wakefield hevdet å se en klar sammenheng mellom MMR-vaksinen og autisme hos åtte av totalt tolv pasienter. I Norge ble rapporten omtalt i blant annet Rikets tilstand og TV 2, og mange foreldre nektet å la barna sine bli vaksinert. I årene som fulgte gjennomførte en rekke forskere oppfølgende studier, men ingen viste noen sammenheng mellom vaksinen og utviklingsforstyrrelser.

Først i 2004 ble svindelen avdekket. Journalisten Brian Deer valgte å ta en dypdykk i saken og oppdaget at studien var forfalsket, og at motivet var økonomisk. Deer har siden skrevet boken «The Doctor Who Fooled the World» om Wakefield-saken. Kort tid etter innrømmet Wakefield å ha forfalsket testresultater som skulle mistenkeliggjøre vaksiner, og han ble fradømt retten til å praktisere som lege i Storbritannia.

– Han er tilbake, og han er overalt

Dette anses som starten på vaksinemotstanden, og skepsisen har for alvor fått bein å gå på gjennom pandemien. Nå har Andrew Wakefield dukket opp igjen, denne gangen i USA.

– Han er tilbake, og denne gangen er han overalt på internett. Han sier at vi ikke trenger å bruke munnbind og at covid-19 rett og slett ikke eksisterer, sier Ahmed.

Wakefield stiller seg kritisk til coronavirus-vaksinene og har blitt en synlig skikkelse i den stadig voksende vaksinemotstandsbevegelsen i USA.

– Etter min mening står Wakefield bak verdens mest suksessfulle bedrageri og det er utrolig at studien i det hele tatt ble publisert, sier vaksineekspert og barnelege Paul Offit til publikasjonen Nature.

Taler sterkt imot at vaksinen skulle være årsak til hjerneskade

Wakefields teori var at MMR-vaksinen, som gis i kombinasjon mot tre forskjellige sykdommer, overvelder immunforsvaret og trigger en voldsom respons. Ifølge ham utviklet åtte av de tolv barna han observerte autisme i løpet av få måneder etter å ha fått vaksinen. Dette viste seg å ikke stemme.

Helsemyndigheter i flere land har gått hardt ut mot Wakefields studie, blant annet FHI som på sine sider skriver at «det er blitt fremsatt en hypotese om at MMR-vaksine kan være årsak til autisme.

Det er gjennomført en rekke store undersøkelser som alle taler sterkt imot at vaksinen skulle være årsak til autisme eller noen annen form for hjerneskade». Likevel har Wakefield fremdeles mange tilhengere den dag i dag, og vaksineskepsisen har for alvor fått fotfeste gjennom coronavirus-pandemien.

Her får 21 måneder gamle Phoebe Jenkins MMR-vaksinen.

En global helsetrussel

I 2019 erklærte Verdens helseorganisasjon vaksineskepsis som en av verdens ti største helsetrusler, hvor de fryktet at skepsisen ville føre til at epidemier oppstår. Ifølge WHO har antall tilfeller av meslinger i løpet av de siste 20 årene økt med 30 prosent på global basis, hvor man har sett en oppblussing i land som var nær ved å utrydde sykdommen gjennom vaksinasjonsprogrammene.

I USA har vaksineskepsisen fått store konsekvenser og lagt stort press på et allerede tynnslitt helsevesen. Leger og sykepleiere fortviler over at intensivavdelingen fylles opp av uvaksinerte personer som har utviklet livstruende sykdommer som følge av covid-19.

– Vi sitter igjen med tanker som at «du kunne forhindret dette, så hvorfor gjorde du ikke det?» Hvis de ikke har tro på vitenskap og medisin, hva gjør de så på et sykehus? spør Jeanne Wirpsa som arbeider med medisinsk etikk ved Northwestern Memorial Hospital i Chicago til Financial Times.

– Må ha høy tillit i befolkningen for å ha effekt

Ifølge en analyse gjort av Faktisk.no har vaksineskepsisen økt i Norge, slik som i store deler av verden, og det er konspirasjonsteorier spredt på nett som skaper mest engasjement. Faktisk.no har analysert 10.000 slike innlegg som ble spredt på Facebook det siste året, frem til 15. november 2020, og innleggene skapte mer engasjement enn innlegg om informasjon fra norske helsemyndigheter.

– Et vaksinasjonsprogram mot covid-19 må ha høy tillit i befolkningen for å ha effekt, påpeker Victor Chimhutu, førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Dermed har kampen mot coronaviruset også utviklet seg til en kamp mot falsk informasjon som har sine røtter i 90-tallet.