Russiske og kinesiske krigsskip omkranset Japans største øy

Totalt 10 russiske og kinesiske krigsskip har gått i sirkel rundt Japans hovedøy Honshu. Landene hevder det vil øke stabiliteten i området, men Japan har valgt å øke beredskapen.

Stormaktene Kina og Russland har gått sammen i en militærøvelse i havområdet utenfor Japan. Landene hevder at øvelsen vil bidra til å berolige og stabilisere den ellers spente situasjonen i området, men eksperter frykter at det vil ha motsatt effekt og at Japan vil se seg nødt til å øke sin militære styrke i frykt for kinesisk aggresjon.

Dette er første gang Russland og Kina går sammen i en marineøvelse, og flere krigsskip ble observert idet de passerte gjennom Tsugarustredet som går mellom den japanske hovedøya Honshu og Hokkaido i nordlige Japan. Skipene skal så ha tatt veien til Japans østkyst før de dro tilbake til Kina via Osumistredet.

– Kina utgjør en reell trussel

Utenlandske skip har tillatelse til å seile gjennom begge stredene, men øvelsen ble likevel nøye overvåket av japanske myndigheter.

– Dette styrker Japans mistanke om at Kina utgjør en reell trussel for Japan, og vil trolig føre til at Japan øker sin militære kapasitet og beredskap, sier tidligere forsvarsekspert ved United States Defense Department Drew Thompson til CNN.

Ifølge talsperson for Folkets frigjøringshær Bai Yaoping er øvelsen utelukkende en måte å styrke det militære samarbeidet mellom Kina og Russland.

– Øvelsen er et stort steg i videreutviklingen av samarbeidet mellom Kina og Russland, som er et omfattende strategisk partnerskap når vi går inn i en ny æra, sier Bai i en uttalelse.

Japan har gått til innkjøp av superflyet F-35 og gjør endringer for å tilpasse seg leveransen. Les mer Lukk

Japan ruster opp

Situasjonen mellom Kina og Japan har blitt mer og mer anspent i løpet av de siste årene som følge av Kinas forsøk på å ta kontroll over japansk-kontrollerte øyer.

Kinas økende press på Taiwan, hvor de i løpet av de siste ukene har sendt flere titalls jagerfly i retning øya, er også et sikkerhetsspørsmål for Japan, som importerer 90 prosent av sin energi fra områder rundt Taiwan.

Japans militære kapasitet er svært liten sammenlignet med Kina, men i løpet av de siste årene har den økt betydelig. De har blant annet kjøpt flere eksemplarer av femtegenerasjons stealth-kampflyet F-35, og har omgjort flere krigsskip til hangarskip for de nye superflyene. De planlegger også å kjøpe flere krigsskip og ubåter med langt større kapasitet enn det de har i sitt arsenal i dag.

Stormaktene går sammen

Selv om dette er første øvelsen hvor Russland og Kina samarbeider til havs, så er det langt fra første gang de går sammen i en øvelse. Landene har et pågående samarbeid, hvor «Vostok 2018» er deres mest høyprofilerte øvelse så langt. Under øvelsen simulerte landene en krigssituasjon hvor stormaktene samarbeidet mot en felles fiende.

I august gikk de sammen igjen for å øve på en sammenslåing av sine kommandosystemer, hvor russiske tropper ble vevet inn i kinesiske formasjoner. I den ferskeste øvelsen, som fant sted i helgen, var skipene svært nær japansk territorium. Til tross for at landene ikke brøt noen lover under seilasen, har øvelsen likevel vekket stor oppmerksomhet.