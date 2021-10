USAs vestkyst rammet av «bombesyklon»: – En atmosfærisk elv

Ikke før samfunnet har kommet seg på bena etter skogbrannene må nordlige California nok en gang evakuere.

Det var søndag at en voldsom storm rullet inn over de nedbrente områdene i California. Regnet forårsaket flom og jordskred, mens de sterke vindkastene rev stolper over ende i det meteorologene omtaler som en «bombesyklon».

– Det er rett og slett et imponerende værsystem som har truffet oss, og som vil fortsette å herje tirsdag. Det beveger seg som en atmosfærisk elv gjennom nordlige California, sier meteorolog Marc Chenard ved National Weather Service til Reuters.

Livsfarlig kombinasjon

Meteorologene beskriver en «bombesyklon» som et lavtrykksystem hvor trykket faller dramatisk i løpet av kort tid. Ifølge ekspertene kan uværet i møte med de nedbrente områdene bli en farlig kombinasjon.

– Det er økt flomfare og risiko for at vannet vil bevege seg fortere over områdene som fortsatt står som åpne sår etter skogbrannene. Vi advarer mot potensielt sett livsfarlig styrtflom og ras i disse brannskadde områdene, sier Chenard.

Søndag gikk et ras av stein og sand over Highway 70 i området som ble rammet av Dixie-brannen tidligere i år. Les mer Lukk

– Snu og kjør vekk

Fjellområdene i Sierra Nevada, som tidligere i år ble rammet av den nest største skogbrannen i Californias historie, er allerede blitt rammet av flere jordskred. Nå bes innbyggere i nordlige California om å evakuere og å unngå de flomutsatte områdene, og å unngå stilleliggende vann.

– Husk, aldri kjør gjennom stilleliggende flomvann. Da kan dere drukne. Snu bilen og kjør i en annen retning, skriver The Sacramento Office of Emergency Service i en twittermelding.