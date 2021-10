Drakk 1,5 liter Coca Cola på styrten – 22-åring døde få timer senere

Det viste seg at gassen ikke kun var begrenset til tarmene, men luften hadde også presset seg inn i tarmveggene og portalvenen, som transporterer blod fra mage -tarmkanalen, galleblæren, bukspyttkjertelen og milten til leveren.

En 22 år gammel mann ble sendt til sykehus med akutte magesmerter etter å drukket 1,5 liter Coca Cola i løpet av ti minutter.

Mannen døde få timer senere. Ekspertene er uenige om dødsårsaken.

Da mannen ankom akuttmottaket på Beijing Chaoyang sykehus hadde han en forhøyet hjertefrekvens på 130 slag per minutt og lavt blodtrykk.

«Illevarslende tegn»



På sykehuset ble det foretatt CT-skanning. Det viste seg da at det var oppstått en akutt opphopning av gass i portalvenen, noe som blir karakterisert som et illevarslende radiologisk tegn. Dette indikerer alvorlige gastrointestinale problemer, samt gasscyster i tarmveggen, skriver iflscience.com.

Ifølge en rapport publisert i det medisinske tidsskriftet Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, kan gassoppbygging i tarmene være dødelige.

Ifølge hovedforfatter bak rapporten, Qiang He, forsøkte det medisinske personalet umiddelbart å frigjøre gassen fra mannens fordøyelsessystem.

Livsfarlig tilstand



Før 22-åringen ble alvorlig syk skal han ha vært relativt frisk, uten noen kjente eksisterende medisinske komplikasjoner.

Det viste seg at gassen ikke kun var begrenset til tarmene, men at luften hadde også presset seg inn i tarmveggene og portalvenen, som transporterer blod fra mage-tarmkanalen, galleblæren, bukspyttkjertelen og milten til leveren, skriver Forbes.

Denne tilstanden skal være forbundet med livsfare ettersom gass i portvenen kan forstyrre blodstrømmen til leveren, som igjen kan tappe leveren for oksygen og føre til at levervevet til slutt slutter å fungere.

Professor: – Svimlende usannsynlig

Men hvorvidt det var brusdrikkingen alene som forårsaket 22-åringens død, er uvisst.

– Å dø etter å ha drukket 1,5 liter brus er veldig lite sannsynlig, eller svimlende usannsynlig. Vanligvis er denne typen tilstand forårsaket fordi du har bakterier som har tatt veien gjennom mage-tarmkanalen til et sted de ikke skal være, i dette tilfellet, i slimhinnen i tynntarmen, forklarer professor i biokjemi, Nathan Davieshan, til Daily Mail.

Mener flere ville vært rapportert døde



Han mener det sannsynligvis var en annen underliggende årsak som medvirket til det plutselige dødsfallet, og at verden ville ha sett atskillige flere dødsfall av denne typen dersom raskt inntak av brus var årsaken, skriver TechTimes.com.

– Det er mulig, men ikke nødvendigvis sannsynlig at å drikke en stor mengde kullsyreholdig drikke kunne ha forverret effekten. Men uten noen underliggende tilstand er det veldig vanskelig å se hva som kunne ha skjedd, påpeker professoren.

Alvorlig leverskade



22-åringen skal selv ha forklart at han seks timer før innleggelsen hadde drukket en hel 1,5-liters flaske Coca-Cola på grunn av det varme været. Deretter gikk det kort tid før symptomene startet.

Etter om lag fire timer med kraftige magesmerter ble han sendt til akuttmottaket. Der sto livet ikke til å redde.

Etter 12 timers behandling på sykehuset viste blodprøver at mannen hadde utviklet en alvorlig leverskade. Tilstanden forverret seg ytterligere, og i løpet av få timer ble han erklært død.

