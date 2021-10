Ingen informasjon fra Tyrkia om ambassadørene

NTB

Verken Norge eller de andre nordiske landene har hørt fra Tyrkia etter at president Recep Tayyip Erdogan ga ordre om at ambassadørene skulle kastes ut.

– Vi har ikke mottatt noen informasjon fra tyrkiske myndigheter, sier pressevakt Mathias Rongved i UD til NTB sent søndag ettermiddag.

Erdogan sa lørdag at han har gitt sin utenriksminister ordre om å erklære ti ambassadører i Ankara, blant dem den norske og de øvrige nordiske, for uønsket. Årsaken er at de i et brev har bedt om at aktivisten og filantropen Osman Kavala blir løslatt.

Søndag hadde heller ikke Sverige, Danmark eller Finland hørt noe offisielt fra Tyrkia.

Finlands statsminister Sanna Marin kaller Erdogans ordre beklagelig, og Danmarks utenriksminister Jesper Kofod sier at Danmark uansett «står vakt om våre felles verdier og prinsipper», slik de er uttrykt i brevet.

– Vi anser det viktig at beslutningene til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen blir respektert, og har derfor bedt om at han blir løslatt, sier Marin.

Kavala har sittet fengslet uten dom siden 2017. Han ble i fjor frikjent for å ha deltatt i protester i 2013, men arrestert igjen umiddelbart.