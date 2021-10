Erdogan: Ambassadørene fra Norge og ni andre land blir erklært uønsket i Tyrkia

NTB

Ambassadørene fra Norge og ni andre land krevde at Tyrkia umiddelbart løslater aktivisten Osman Kavala. Nå erklæres de uønsket i landet.

– Jeg har bedt vår utenriksminister om å erklære disse ti ambassadørene for persona non grata så raskt som mulig, sier president Recep Tayyip Erdogan lørdag.

Begrepet brukes i diplomatiet om det første steget før utvisning.

Erdogan har tidligere truet med å kaste ut de ti ambassadørene etter at de mandag publiserte en uttalelse der de sier at fengslingen av Kavala kaster en skygge over Tyrkia. Alle ti ble dagen etter innkalt på teppet til tyrkisk UD.

Fengslet i fire år

Den Paris-fødte filantropen og aktivisten Osman Kavala (64) har sittet fengslet uten dom siden 2017. Han er blitt et symbol på Erdogans økende intoleranse overfor kritikere.

I sin uttalelse ber USA, Tyskland, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Nederland, New Zealand, Norge og Sverige om en rask og rettferdig slutt på Kavala-saken.

Kavala, som er forretningsmann, ble i sin tid fengslet for sin påståtte rolle i demonstrasjonene og opprøret i Gezi-parken i 2013.

EMD-avgjørelse

Uttalelsen som krever at han løslates, er blant annet publisert på hjemmesiden til den norske ambassaden i Ankara. Der vises det til en avgjørelse i Den europeiske menneskerettsdomstolen som har anklaget Tyrkia for å bryte menneskerettskonvensjonen ved å holde Kavala fengslet.

– Vi ber Tyrkia sikre at han blir løslatt umiddelbart, heter det.

I uttalelsen hevder landene også at saken mot Kavala «kaster en skygge over respekt for demokratiet, rettssikkerheten og åpenheten i det tyrkiske rettsvesenet».

Ny siktelse

Demonstrasjonene mot planene om å bygge et kjøpesenter i Geziparken i Istanbul i 2013 utviklet seg etter hvert til en større protestbevegelse.

Aktoratet i rettssaken hevdet at demonstrantene ønsket å styrte Tyrkias regjering, noe de tiltalte avviste.

Kavala ble i fjor frikjent for anklagene om å ha deltatt i demonstrasjonene, men ble varetektsfengslet umiddelbart etter frikjennelsen.

Den anerkjente aktivisten og filantropen har dermed sittet fengslet i fire år, uten å være domfelt.

Rett etter frikjennelsen ble han siktet på nytt for spionasje og innblanding i kuppforsøket i 2016.