FN frykter nye grusomheter i Myanmar

NTB

FN frykter en enda større menneskerettighetskatastrofe i Myanmar etter meldinger om tusener av soldater som er satt inn nord i landet.

– Vi bør alle være forberedt, slik som befolkningen i denne delen av Myanmar er forberedt, på enda flere grusomheter. Jeg har et desperat håp om at jeg tar feil, sier FNs spesialutsending for Myanmar, Tom Andrews.

Andrews sier han har mottatt opplysninger om at titusener av soldater med tunge våpen sendes inn i regioner nord og nordvest i landet.

Opplysningene han sitter på, tyder også på at militærjuntaen har begått mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Over 1.100 sivile er blitt drept og over 8.000 pågrepet siden juntaen grep makten 1. februar.