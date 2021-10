Politiet etterforsker dødsulykken på Alec Baldwins filmsett

Alec Baldwin snakker i telefonen på parkeringsplassen utenfor sheriffens kontor i Santa Fe etter at han ble avhørt om ulykken. Foto: Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP / NTB

NTB

Skuespiller og produsent Alec Baldwin kaller den dødelige skyteepisoden på filmsettet for en tragisk ulykke. – Hjertet mitt er knust, sier han.

Baldwin sier på Twitter fredag at han samarbeider fullt ut med politietterforskningen for å finne ut hvordan tragedien kunne skje.

– Det finnes ikke ord for å beskrive sjokket og sorgen etter den tragiske ulykken som tok livet av Halyna Hutchins, en kone, mor og vår dypt beundrede kollega, tvitrer Baldwin.

– Hjertet mitt er knust når jeg tenker på hennes mann, sønnen deres og alle som elsket Halyna, tilføyer 63-åringen.

Filmfotografen Hutchins ble drept, og regissøren Joel Souza ble såret under innspillingen av westernfilmen «Rust» i ørkenen i utkanten av Santa Fe i New Mexico i USA torsdag.

Etterforskes

En talsperson for Baldwin, som er både produsent og hovedrolleinnehaver i filmen, har sagt at det skjedde en ulykke da han avfyrte rekvisittvåpenet med løspatroner.

Sheriffens kontor har bekreftet at Hutchins og Souza ble skutt da et rekvisittvåpen ble avfyrt av Baldwin. Sheriffkontoret bekrefter at Baldwin opptrådte da han skjøt.

Etterforskere var på filmsettet fredag for å samle bevis og informasjon, og Baldwin kan få bevege seg fritt, sier sheriffens talsmann Juan Rios.

– Han er en fri mann, sier Rios om Baldwin, som er avhørt i saken.

Ingen er pågrepet eller siktet, og det er uklart hva slags våpen som ble brukt som rekvisitt.

Det er for tidlig å fastslå hva slags type patroner som ble brukt, ifølge politiet.

– Denne etterforskningen fortsetter å være åpen og aktiv, sier Rios.

Produksjonsstans

42 år gamle Hutchins ble brakt til sykehus i helikopter, men døde av skuddskadene. Regissør Souza (48) er skrevet ut fra sykehus. Politiet har sagt at det dødelige skuddet ble avfyrt midt i en scene, enten under øvelse eller innspilling.

Produksjonen av «Rust» er midlertidig stanset som følge av hendelsen. Filmingen skulle fortsatt til ut i november.

Hutchins, som var kamerasjef under innspillingen, er utdannet ved American Film Institute og arbeidet med flere kortfilmer før hun ledet fotograferingen av actionfilmen «Archenemy» i 2020.

Hun var spådd en lysende framtid i filmbransjen, og i 2019 ble hun framhevet som en stigende stjerne av bladet American Cinematographer.

Strenge regler

Hun var opprinnelig fra Ukraina og vokste opp på en sovjetisk militærbase i Arktis. Hun studerte journalistikk i Kiev og jobbet som journalist i Storbritannia før hun flyttet til Los Angeles.

Filmproduksjoner har vanligvis strenge regler for bruk av rekvisittvåpen, men det har også skjedd ulykker før. I 1993 ble Bruces Lees 28 år gamle sønn Brandon drept etter å ha blitt truffet av det som skulle vært et løsskudd under filmingen av en dødsscene. Under obduksjonen ble det funnet en ekte kule i ryggen hans.

Og i 1984 skjøt skuespilleren Jon-Erik Hexum seg i hodet med et løsskudd mens han lekte russisk rulett med et .44 magnum-våpen under filmingen av en TV-serie.