Forskere forbløffet over mysteriet i Melkeveien: Hvor kommer de mystiske radiosignalene fra?

– Signalet slås av og på, tilsynelatende på helt tilfeldige tider, forteller forskningsleder Ziteng Wang. Han sier de nye observasjonene er annerledes enn hva de i dag vet om hvordan himmellegemer oppfører seg. (Illustration: Sebastian Zentilomo/University of Sydney)

Har funnet et helt nytt astronomisk fenomen som ikke har en naturlig forklaring.

– Vi har aldri sett noe lignende, sier Ziteng Wang, som leder den nye forskningsstudien.



Forskerne ble oppmerksomme på de nye, ukjente radiobølgene fordi de skiller seg vesentlig ut sammenlignet med tidligere observasjoner av lignende fenomen.

De nye signalene kommer fra Melkeveien i sentrum av vår egen galakse. De uvanlige radiosignalene får astronomer til å undre seg.

Avgir enorme solfakler

– Først trodde vi at det kunne være en pulsar, en veldig tett type roterende død stjerne som avgir enorme solfakler. Men signalene fra denne nye kilden stemmer ikke overens med det vi forventer av denne typen himmelobjekter, forklarer Wang i en uttalelse gjengitt av The University of Sidney.

De nye og oppsiktsvekkende observasjonene er gjort med MeerKAT-radioteleskopet i Sør-Afrika.

Til sammen seks ganger i løpet av fjoråret ble de fremmede radiosignalene fanget opp av forskerne.

Video: Her fødes en planet

Her fødes en planet

– Signalet slås av og på



Ekspertene har ennå til gode å finne ut av hva som forårsaker signalene, det vil si hva som er selve kilden. Signalene oppfører seg rett og slett helt ulikt alt annet enn det astronomer tidligere har kunnskap om.

– Signalet slås av og på, tilsynelatende på helt tilfeldige tider, forteller forskningsleder Ziteng Wang.



Et annet kjennetegn er at den ukjente kilden avgir radiobølger med svært varierende styrke. Det er med andre ord ikke et systematisk, gjentagende mønster i signalene.

Nytt gigant-teleskop kan løse gåten



Nå setter vitenskapsfolkene sin lit til at en ny generasjon teleskop skal avdekke radiosignalenes hemmelighet.

I løpet av neste tiår er det ventet at et nytt kraftig teleskop vil gi forskerne innblikk i deler av universets mysterier som hittil ikke er løst.

– Det vil også åpne for å studere deler av kosmos med elektromagnetiske bølger som tidligere har vært skjult for oss, sier professor i fysikk ved University of Sidney, Tara Murphy.

Video: Astronomer har oppdaget et svart hull som «bare» ligger 1000 lysår unna