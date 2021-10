Texas: Sykepleier (37) dømt for å ha drept fire pasienter med luft

Retten i Tyler, Texas mener sykepleieren med vilje fylte luft i blodårene til fire pasienter som akkurat hadde gjennomgått hjerteoperasjoner. Nå risikerer han dødsstraff.

Det var fire mistenkelige dødsfall blant pasienter ved Christus Trinity Mother Frances Hospital i Tyler i delstaten Texas mellom 2017 og 2018 som fikk sykehuset til å kontakte politiet da de mistenkte sykepleieren William George Davis (37) for å stå bak.

Både John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenway og Joseph Kalina hadde alle fått plutselige neurologiske problemer og dødd kort til etter å ha gjennomgått hjerteoperasjoner. På rommet ved alle fire tilfellene var sykepleier Davies.

Aldri sett lignende

Under rettsaken forklarte pulmonolog og indremedisiner William Yarbrough hvordan det å fylle inn luft i arteriene til hjernen vil føre til hjerneskade og død.

Ved å se på hjerneskanninger av de fire kunne han se at det var luft i arteriene i hjernen. Dette hadde han aldri før sett skje naturlig etter flere tiår som praktiserende lege, melder nyhetsbyrået AP. Han utelukket også at blodtrykksproblemer kunne stå bak de mistenkelige dødsfallene.

Han mener luften må ha blitt innført i blodårene via arteriekanylen etter operasjonen, da det først var da komplikasjonene skjedde.

– Det perfekte stedet for en seriemorder

Aktor la frem overvåkningsbilder som skal vise at Davies gikk inn på rommene til de fire ofrene og tilførte noe gjennom kanylen, før han satte seg ned for å se på at monitoren for hjerterytme endret seg. Aktor mener motivet var å drepe for egen underholdning.

– Det viser seg at et sykehus er det perfekte stedet for en seriemorder å gjemme seg, sa aktor Jacob Putman i rettssalen, ifølge People.

Davies nekter straffskyld og hans forsvarer Philip Hayes fortalte i retten at klienten var sykehusets syndebukk for dårlige rutiner og at det var ren tilfeldighet at pasientene omkom akkurat da han var i rommet.

Ifølge Putman hadde sykehuset ikke opplevd lignende mistenkelige dødsfall siden de sparket Davies i 2018, uten å ha endret andre rutiner.

Juryen har funnet Davies skyldig i overlagt drap, men straffeutmålingen er enda ikke gjort. Han risikerer å få dødsstraff for drapene.