Alec Baldwin sier hjertet hans er knust etter dødsulykke på filmsett

Alec Baldwin snakker i telefonen på parkeringsplassen utenfor sheriffens kontor i Santa Fe etter at han ble avhørt om ulykken. Foto: Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP / NTB

NTB

Skuespiller og produsent Alec Baldwin kaller den dødelige skyteepisoden på filmsettet for en tragisk ulykke. – Hjertet mitt er knust, sier han.

Baldwin sier på Twitter fredag at han samarbeider fullt ut med politietterforskningen for å finne ut hvordan tragedien kunne skje.

– Det finnes ikke ord for å beskrive sjokket og sorgen etter den tragiske ulykken som tok livet av Halyna Hutchins, en kone, mor og vår dypt beundrede kollega, tvitrer Baldwin.

– Hjertet mitt er knust når jeg tenker på hennes mann, sønnen deres og alle som elsket Halyna, tilføyer 68-åringen.

Avfyrte rekvisittvåpen med løspatroner

Filmfotografen Hutchins ble drept, og regissøren Joel Souza ble såret under innspillingen av westernfilmen «Rust» i New Mexico i USA torsdag.

Sheriffens kontor i Santa Fe har sagt at Hutchins og Souza «ble skutt da et rekvisittvåpen ble avfyrt av Alec Baldwin».

Det er for tidlig å fastslå hva slags type patroner som ble brukt, ifølge politiet.

En talsperson for Baldwin, som er både produsent og skuespiller i filmen, har sagt at det skjedde en ulykke da han avfyrte rekvisittvåpenet med løspatroner.

– Jeg er så lei meg

Produksjonen av filmen er midlertidig stanset som følge av hendelsen. Filmingen skulle fortsatt til ut i november.

Filmen, som er satt til 1880-tallet, handler om en 13 år gammel gutt som må greie seg selv etter at foreldrene døde, og som er på rømmen med sin bestefar etter å ha blitt dømt til døden for å ha skutt en person. Bestefaren spilles av Baldwin.

– Jeg er så lei meg for å miste Halyna. Og så rasende for at noe sånt kunne skje under en innspilling, sa «Archenemy»-regissør Adam Egypt Mortimer på Twitter.