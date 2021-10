Forsker: Derfor opplever Storbritannia en ny smittebølge

Ekspert i mikrobiologi mener AstraZeneca-vaksinen er hovedårsaken til at en ny, alvorlig smittebølge er under oppseiling. Titusener av briter smittes nå daglig.

Storbitannia herjes nå på nytt av en massiv smittebølge.

Torsdag ble det påvist hele 52.009 nye smittetilfeller, som er det høyeste tallet siden 17. juli. Mer enn 8,6 millioner briter er hittil smittet av coronaviruset.

Landet var tidlig et av de hardest rammede i verden. Smittetallene var lenge helt ute av kontroll og sykehusene fyltes opp av coronasyke med store pustevansker.

– Dette sprer smitten

Per 22. oktober er mer enn 139.000 briter bekreftet døde. Bare USA, Brasil, Mexico, India og Russland har registrert flere døde under pandemien.

Nå vekker den nye smittebølgen oppsikt. Den eksplosive utviklingen i Storbritannia kommer til tross for at 79 prosent av befolkningen over 12 år er fullvaksinert.

– Ettersom Storbritannia har investert tungt i AstraZeneca-vaksinen, har beskyttelsen mot symptomatisk infeksjon blitt mindre, og dette sprer smitten, forklarer forsker innen klinisk mikrobiologi ved Lunds universitet i Sverige, Farshid Jalalvand, til TT, ifølge Expressen.

Rask vaksinasjon – nå avtar beskyttelsen



Britiske helsemyndigheter valgte tidlig AstraZeneca som hovedvaksine. Et tosifret antall vaksinedoser av denne vaksinen er satt etter at massevaksineringen startet for alvor i desember i fjor.

Storbritannia var blant de aller første land i verden som startet vaksinering av egen befolkning. Derfor kunne landet gjenåpne mye tidligere enn andre land.

Nå er imidlertid landet i ferd med å bli innhentet av en ny, aggressiv smitteboom.



Den svenske forskeren mener at en av årsakene til de høye smittetallene akkurat nå kan være det faktum at britene var svært tidlig ute med sitt vaksinasjonsprogram, og at effekten av vaksinen nå er i ferd med å svekkes.

– Den raske vaksinasjonen kan være en av grunnene til at antallet smittede nå øker igjen, mener forsker Farshid Jalalvand.

Helsepersonell snur en coronapasient på intensivavdelingen ved King's College-sykehuset i London. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB Les mer Lukk

Svært høy andel AstraZeneca



I tillegg er det påvist at AstraZeneca-vaksinen, ifølge flere internasjonale studier, gir dårligere beskyttelse enn både Pfizer og Moderna.

Hittil har Storbritannia godkjent fire vaksiner for bruk: Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna og Janssen. Tre av disse krever to doser for å oppnå maksimal beskyttelse.

Få land har vaksinert sine innbyggere med AstraZeneca i et like stort omfang som Storbritannia. Norge og flere andre land satt vaksinen på vent etter avsløringer om økt risiko for blodpropp.

Av samme grunn tilbys nå alle briter under 40 år også et annet vaksine-alternativ.

Ber alle over 50 år ta booster-dose



Ifølge britiske helsemyndigheter er det nå satt i gang en boosterkampanje hvor til sammen 30 millioner mennesker i ni prioriterte grupper skal tilbys en tredje vaksinedose.

Dette gjelder personer som mottok sin andre dose for minst seks måneder siden. Alle over 50 år og de som er i utsatte grupper oppfordres nå til å ta en påfyllingsdose, skriver BBC.

Fra før er det kjent av vaksinen mister sin beskyttelseseffekt jo lenger tiden går. Det kan forklare hvorfor selv fullvaksinerte blir smittet, alvorlig syke og i verste fall dør.

– Det vil kreve et mirakel



Statsminister Boris Johnson. Foto: NTB / Reuters Les mer Lukk

– Vi må prøve å unngå risikabel oppførsel hvis det ikke er nødvendig. Dette er ikke et spørsmål om det kan skje noe hvis vi ikke gjør det. Hvis vi ikke gjør det vil det kreve et mirakel om vi ikke skal befinne oss midt i en virkelig dyp krise de neste tre månedene, advarer lederen for det britiske helsevesenets samarbeidsorgan, Matthew Taylor, ifølge The Guardian.

Men til tross for den massive smitteøkningen vegrer den britiske regjeringen seg for å iverksette strengere tiltak for å stanse den nye smittebølgen. Statsminister Boris Johnson har derfor sagt foreløpig nei til å gjeninnføre nye, strenge krav.