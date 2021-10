EU-landene oppfordres til å selv ta tak i høye strømpriser

NTB

Sent torsdag kveld, etter mange timers debatt, ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om hvordan de rekordhøye strømprisene skal håndteres.

Konklusjonene legger opp til at medlemslandene skal ta i bruk verktøyene som EU-kommisjonen presenterte tidligere denne måneden.

Det skriver EU-president Charles Michels talsmann Barend Leyts på Twitter.

EU-kommisjonens verktøykasse legger i stor grad opp til at medlemslandene skal bruke nasjonale tiltak, som for eksempel støtte til de som rammes hardest av høye strømpriser. Det vil si at det fra EU-hold ikke skal gjøres store inngrep.

På kort sikt skal målet være å gjøre livet enklere for hardt rammede forbrukere og bedrifter, for eksempel ved å tilby lettelser på avgifter.

På lengre sikt må målet være å sikre at det ikke plutselig oppstår rekordhøye strømpriser på nytt. Derfor må EUs energisystem forbedres. Det interne energimarkedet i EU skal sørge for forsyningssikkerhet, og samtidig støtte overgang til klimanøytralitet.

Leyts skriver at strømprisene skal diskuteres på et ekstraordinært møte mellom EUs energiministre tirsdag 26. oktober.

Etter det skal temaet diskuteres på et nytt toppmøte i desember.