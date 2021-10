Kvinne død på Alec Baldwin-filminnspilling i USA

NTB

En kvinne er død og en mann skadd etter en skyteulykke under innspilling av Alec Baldwins film «Rust» i USA.

En 42 år gammel kvinne ble fløyet til sykehus, der hun ble bekreftet død, mens en 42 år gammel mann ble sendt til et annet sykehus der han fikk akuttbehandling, opplyser politiet i Santa Fe i New Mexico.

Politiet har ikke identifisert de to, eller uttalt om de var skuespillere eller medlemmer av filmteamet.

Produksjonen av westernfilmen «Rust» er blitt midlertidig stanset som følge av hendelsen torsdag. Filmens regissør er Joel Souza. Alec Baldwin er produsent.

En talsperson for Baldwin sier ulykken skjedde som følge av at et våpen med løsskudd som brukes i innspillingen, ble avfyrt ved en feiltakelse.

Politiet etterforsker nå saken.