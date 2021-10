Brian Laundrie funnet død i Florida

NTB

FBI bekrefter at det er levningene etter Brian Laundrie som ble funnet i Florida onsdag. Hans kjæreste Gabby Petito ble funnet kvalt i forrige måned.

Amerikansk føderalt politi identifiserte torsdag levningene som ble funnet dagen før i et naturreservat i Florida. Senere torsdag bekreftet FBI at det er Laundrie som er funnet død.

FBI-agent Michael McPherson opplyste onsdag at en notisbok og en ryggsekk som tilhørte Laundrie, ble funnet sammen med levningene i et område som inntil nylig lå under vann da det ble foretatt tidligere søk.

Med funnet er dermed et stort søk avsluttet etter at Laundrie forsvant 14. september, to uker etter at 23-åringen kom hjem alene til parets bolig i North Port i Florida.

22 år gamle Petito ble meldt savnet av sin familie 11. september. Hun ble funnet død 19. september i utkanten av nasjonalparken Grand Teton i delstaten Wyoming, der paret hadde vært på reise. Obduksjonen viste at hun var blitt kvalt.

Paret hadde lagt ut på en flere måneder lang biltur som de daglig la ut bilder fra i sosiale medier.