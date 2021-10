Grisenyre koblet til menneske i historisk operasjon

En nyre fra en gris ble koblet til blodårene i leggen på en hjernedød mann i et oppsiktsvekkende eksperiment ved NYU Langone Health. Les mer Lukk

NTB

Et amerikansk legeteam har klart å koble en grisenyre til et menneske, en transplantasjon som betegnes som et «mulig mirakel» av en av kirurgene som deltok.