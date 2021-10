Nord-Korea hevder rakett ikke var rettet mot USA

NTB

Nord-Koreas utenriksdepartement sier at deres siste missiltest ikke var rettet mot USA.

En talsmann for departementet kritiserer reaksjonen til FNs sikkerhetsråd og USA etter oppskytingen tirsdag.

Prøveoppskytingen av det ubåt-baserte ballistiske missilet var bare ledd i normal vitenskapelig virksomhet, sier talsmannen.

– Å kritisere DPRK (Nord-Korea) for å utvikle og teste samme våpensystem som USA har eller er i ferd med å utvikle, er et klart uttrykk for dobbeltmoral, heter det.

FNs sikkerhetsråd møttes bak lukkede dører onsdag for å drøfte oppskytingen. Selv om de ikke vedtok en resolusjon, sendte Irland, Estland og Frankrike ut en uttalelse der de kalte oppskytingen en provokasjon.