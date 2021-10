FNs sikkerhetsråd advarer om risiko for forverring i Jemen

Sikkerhetsstyrker står. ved et ødelagt bilvrak etter at en bilbombe rammet personer tilknyttet regjeringen i Jemen tidligere denne måneden. Foto: Wael Qubady / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

FNs sikkerhetsråd ber om nedtrapping i konflikten i Jemen for å unngå økende risiko for at den humanitære situasjonen forverres ytterligere.