Over 80 opprørere hevdes drept i Jemen

NTB

Den Saudi-ledede koalisjonen som kjemper i Jemen, hevder at over 80 houthi-opprørere er blitt drept i flyangrep nær den strategisk viktige byen Maarib.

For andre uke på rad har det vært spesielt intense flyangrep fra koalisjonens side. Den iranskstøttede houthi-bevegelsen kommenterer sjelden egne tap, og tallet på dødsofre kan ikke bekreftes av uavhengige kilder, melder AFP.

Angrepene rundt Maarib fortsatte onsdag på tiende dagen, og koalisjonen hevder at rundt 1.300 opprørere er blitt drept.

Borgerkrigen i Jemen startet i 2014 da Houthi-geriljaen tok hovedstaden Sana, 120 kilometer vest for Maarib. Offensiven førte til at en koalisjon land ledet av Saudi-Arabia intervenerte året etter for å støtte den internasjonalt anerkjente regjeringen.

Titusener av mennesker er blitt drept og millioner er blitt fordrevet under den blodige borgerkrigen.