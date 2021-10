Jente (4) savnet etter campingtur: – Denne forsvinningen er veldig uvanlig

Den vesle jenta, Cleo (4), hadde på seg en rosa badedrakt med et blått og gult mønster da hun forsvant fra Blowholes campingplass i Macleod, en forstad til Melbourne i det vestlige Australia.

Politiet i Vest-Australia har iverksatt en storstilt leteaksjon etter at en fire år gammel jente forsvant sporløst fra sine foreldre sist lørdag.

– Vi fortsetter med alt vi har av disponibelt mannskap. Vi vil fortsette å lete til vi kan gi svar på hva som har skjedd med Cleo, sa politiinspektør Jon Munday under en pressekonferanse, skriver The Guardian.

Fireåringen lå og sov sammen med siden foreldre i et telt da hun forsvant.

Lå og sov i soveposen i familiens telt

Foreldrene har fortalt at de så henne ligge i soveposen i teltet senest klokken 01.30 om natten. Men da de våknet om morgenen i 06.30-tiden, var hun plutselig borte. Siden har ingen sett den lille jenta.

– Det er over 24 timer siden jeg sist så gnisten i øynene til den lille jenta mi! Vennligst hjelp meg å finne henne. Denne forsvinningen er veldig, veldig uvanlig, skriver jentas mor, Ellie Smith, på sosiale medier, skriver thewest.com.au

Søker med droner



Ingen vet om Cleo forlot teltet frivillig og bega seg ut på egenhånd. Politiet holder derfor alle muligheter åpne, inkludert kidnapping. Det sees heller ikke bort fra at det kan ha skjedd en ulykke.

– Vi utelukker absolutt ingenting. Vi kommer ikke til å anta at noe har skjedd. Alt skal på bordet, understreker australsk politi

Nå fortsetter søkene til lands, til vanns og fra luften, inkludert bruk av helikopter og droner.

Hørte bil kjøre fra campingplassen i høy fart



Vitner skal ha fortalt politiet at de hørte en bil som kjørte i høy fart bort fra campingplassen tidlig på morgenen, men denne opplysningen er ikke bekreftet av andre vitner eller av overvåkingskamera.

– For hver time som går med en fireåring ute under disse forholdene, i denne varmen med begrenset tilgang på vann og ly, er veldig, veldig bekymringsfullt. Derfor har vi stor frykt for Cleo nå, sier politiinspektør Jon Munday.

Politiet har sikret seg identiteten til alle som var på campingplassen på tidspunktet da fireåringen forsvant. I tillegg er det innhentet bilder fra dashbord-kameraer og CCTV-kameraer i nærheten.

