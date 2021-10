NTB

Etiopias militære gjennomførte et nytt flyangrep mot Tigrays hovedstad Mekele onsdag, opplyser flere kilder.

I flyangrepet ble et industrianlegg ødelagt, ifølge en lokal beboer. Han sier at det var ett fly som angrep, og at det kom veldig nærme.

I tillegg til lokale kilder opplyser også humanitære og diplomatiske kilder om angrepet, som er det andre denne uka.