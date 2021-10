Trump vanærer Colin Powell dagen etter hans død: – Avskyelig

– Donald Trump viser nok en gang at det ikke finnes noe bunnivå. Om lag 24 timer etter Colin Powells død beviste Donald Trump igjen at han er fullstendig ute av stand til å vise empati, nåde eller til og med vanlig anstendighet, skriver CNN-kommentator Chris Cillizza.

Det tok knapt et døgn fra tidligere utenriksminister Colin Powell døde av corona, til USAs tidligere president Donald Trump hånet og latterliggjorde ham.

– Det er fantastisk å se Colin Powell, som gjorde store feil i Irak, og såkalte masseødeleggelsesvåpen, bli omtalt så vakkert etter sin død av de falske nyhetsmediene. Jeg håper det også skjer med meg en dag, uttalte Donald Trump syrlig tirsdag.

Powell (84) var general og utenriksminister under president George W. Bush fra januar 2001 til januar 2005. Før dette var han USAs forsvarssjef, i årene 1989-1993.

– Powell gjorde mange feil

Han måtte tåle kraftig kritikk for sin agitasjon for at USA skulle gå til krig mot Irak for å fjerne Saddam Hussein, og det Powell mente var masseødeleggelsesvåpen, noe som senere ikke viste seg å stemme.

Det er likevel vanlig kutyme at avdøde politikere blir behandlet med respekt, og at de positive sidene vektlegges når minneord formidles.

Trump, derimot, lot sin vrede og sarkasme flyte fritt allerede dagen etter Powells bortgang.

– Powell var en republikaner, en klassisk RINO (republikaner i navnet, red, anmrk.), og var alltid den første til å angripe andre republikanere. Powell gjorde mange feil, men uansett, måtte han hvile i fred, avslutter Trump sin kondolanse.

– Han er fullstendig ute av stand til å vise empati

USAs tidligere utenriksminister Colin Powell er død, 84 år gammel. Foto: Kenneth Lambert / AP / NTB Les mer Lukk

Colin Powell døde mandag på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington etter komplikasjoner fra covid-19. Ifølge familien var han fullvaksinert. Colin hadde påvist både blodkreft og Parkinson.

CNN-kommentator Chris Cillizza reagerer kraftig på Trumps siste hilsen til sin partikollega.

– Donald Trump viser nok en gang at det ikke finnes noe bunnivå. Om lag 24 timer etter Colin Powells død beviste Donald Trump igjen at han er fullstendig ute av stand til å vise empati, nåde eller til og med vanlig anstendighet. At noen mennesker vil applaudere Trumps harselas med en død mann, er kanskje hans mest giftige arv, mener kommentatoren.

Hylles av tre tidligere presidenter i USA



Mens Trump nærmest viser forakt og mangel på respekt, hyller tre tidligere presidenter Colin Powells innsats for USA.

– Han levde ut løftet om Amerika og tilbrakte sin levetid for å hjelpe landet vårt, spesielt våre unge landsmenn, til å leve opp til sine egne idealer og edleste ambisjoner både hjemme og rundt om i verden, sier Bill Clinton.

Barack Obama omtaler Powell som «en eksemplarisk soldat og en forbilledlig patriot», mens George W. Bush uttrykker dyp sorg over sin tidligere utenriksministers bortgang.



– Han var utrolig respektert både nasjonalt og i utlandet. Og viktigst av alt, han var en familiemann og en venn, sier Bush til CBS News.

Også Joe Biden hyller Powell som «en patriot med enestående ære og verdighet, med de høyeste idealene som både kriger og diplomat», ifølge Reuters.

– Noe av det verste og mest avskyelige han noen gang har sagt

Donald Trump og Bill Clinton under en tidligere presidentdebatt i Washington 9. oktober 2016. REUTERS/Lucy Nicholson Les mer Lukk

Trumps nedlatende kondolanse blir lagt merke til. Flere har uttrykt sinne, sjokk og forakt.

– Trumps kommentarer til avdøde general Colin Powell er noe av det verste og mest avskyelige han noen gang har sagt. Det sier sitt. Måtte kommentarene hans tjene som en påminnelse om det landet vårt tydelig avviste i fjor høst, skriver New Jersey-guvernør Phil Murphy på Twitter.

Statsviteren Larry Sabato ved University of Virginia Center for Politics, er oppgitt.

– Ekspresidenten har splittet det republikanske partiet. Ingen anstendig mann vil forsvare Trumps onde, ondsinnede og narsissistiske uttalelse om general Powell, skriver Sabato på sosiale medier.

Setter spørsmålstegn ved vaksinen



Trumps uvanlige avskjedshilsen er omtalt og kommentert av flere medier, blant andre The Independent, US Today, Military Times, NBC News og The National.

Powells død har dessuten utløst en rekke falske påstander om coronavaksinen i sosiale medier, til tross for at han hadde en type kreft som ifølge ekspertene undergraver effekten av vaksinen.

Powell døde av komplikasjoner knyttet til covid-19, opplyser familien hans.

Video: Her håndhilser Donald Trump på en rekke personer etter corona-pressekonferanse