Kongresskomité vil straffe Trumps sjefstrateg

Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon har nektet å vitne for kongresskomiteen som gransker stormingen av USAs nasjonalforsamling. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Komiteen som gransker kongresstormingen i USA har vedtatt at Steve Bannon bør tiltales for å ha vist forakt for Kongressen ved å nekte å vitne.