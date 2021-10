Polens statsminister i klinsj med EU

Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki talte i EU-parlamentet i Strasbourg tirsdag for å forsvare vedtaket fra den polske grunnlovsdomstolen.

NTB

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklaget EU for «utpressing» da han gikk åpent ut og trosset EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Dragkampen mellom EU og Polen nådde EU-parlamentet tirsdag, der Morawiecki møtte for å forsvare standpunktet om å sette landets lover over EUs.

Von Der Leyen tok ordet før Morawiecki fikk slippe til på podiet. Hun varslet at kommisjonen «vil handle» for å stramme inn Polen.

– Vi kan ikke og vil ikke tillate at våre felles verdier utsettes for risiko, sa hun, og listet opp hvilke juridiske, økonomiske og politiske muligheter som nå vurderes.

Hun nevnte muligheten for å benytte artikkel 7 i EU-traktaten, som sier at et land kan fratas rettigheter i unionen dersom de bryter med unionens grunnleggende verdier.

– Artikkel 7 er et kraftfullt redskap. Vi må komme tilbake til dette, skrev Von der Leyen på Twitter.

Morawiecki slo kraftig tilbake i sin tale.

– Det er uakseptabelt å snakke om økonomiske straffetiltak. Jeg vil ikke godta at EU-politikere driver utpressing mot Polen, sa han.