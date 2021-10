Irak: Hjernen bak dødelig Bagdad-bombe i 2016 pågrepet

Folk samlet seg på åstedet for angrepet i Karrada-distriktet i Bagdad i 2016. Foto: Hadi Mizban / AP / NTB

NTB

Irakiske myndigheter sier de har pågrepet en mann som er anklaget for å være hjernen bak IS-angrepet som tok livet av over 300 mennesker i Bagdad i 2016.

Angrepet skjedde i Karrada -distriktet og er ett av de dødeligste angrepene i verden siden 11. september-angrepene i USA.

Iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi sier at Ghazwan Alzawbaee var hjernen bak angrepet og kunngjorde mandag at han er pågrepet. Pågripelsen skjedde i en kompleks operasjon som ble utført ved hjelp fra et naboland.

Alzawbaee ble pågrepet i et annet land og fraktet til Irak i helga, skriver statsministeren på Twitter.

Minst 323 mennesker døde i angrepet i Karrada , mange av dem fra en brann som spredte seg i et kjøpesenter.