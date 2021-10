Demokratene ber Hollywood-stjerne avklare om han vil bli Texas-guvernør

Texas-guvernør Greg Abbott kan bli utfordret av en Hollywood-skuespiller i guvernørvalget neste år. Foto: Joel Martinez / The Monitor via AP / NTB

NTB

Hollywood-stjernen Matthew McConaughey (51) er favoritten på målingene før guvernørvalget i Texas, selv om han ennå ikke har knyttet seg til et parti.

Skuespilleren har lekt med tanken om å stille til valg, men han har ikke forpliktet seg til å stille ennå. Flere lurer på om han bare utnytter rampelyset spekulasjonene gir ham, til å promotere sin nye selvbiografi, «Greenlights».

Valget er i november neste år.

Nå begynner Demokratene, som øyner en historisk seier i storstaten, å bli lei. De oppfordrer ham til å velge side, eller melde seg ut av kampen.

Det skjer etter at en meningsmåling fra Texas-universitet i Austin viste at McConaughey er favoritten blant kandidatene som er nevnt til nå. Skuespilleren fikk støtte fra 44 prosent av de spurte. Sittende guvernør Greg Abbot, som er republikaner, fikk en oppslutning på 35 prosent.

Venter på stjerna

Politiske analytikere mener flere mulige kandidater for demokratene foreløpig ikke har meldt seg på fordi de vil se hva McConaughey gjør først.

Han bor i Austin og blir sett på som en mulig kandidat for demokratene, selv om han ikke har gått offentlig ut med sitt standpunkt i så mange saker.

– Det virker som om han rett og slett nyter oppmerksomheten. Det er ikke sånn det fungerer. Han må velge et parti. Ingen vet hva denne fyren står for, sier Gilberto Hinojosa, leder for demokratene i Texas.

51-åringen har beskrevet seg selv som en statsmann, filosof, folkemusiker og dikter. Han kaller seg selv sentrumsorientert. Skuespilleren er svært profilert i Texas og møter opp på universitetsidrett og andre arrangementer, tilsynelatende for å bygge en base.

Skeptisk

Jim Henson, som leder den politiske avdelingen på Texas-universitetet, sier han er skeptisk til skuespillerens politiske ambisjoner.

– Jeg er ikke interessert før han forplikter seg. Hvis han har tenkt å stille, gjør han oss alle en tjeneste ved ikke å dra det ut i tid, sier Henson.

Selve fristen for å stille som kandidat i primærvalget i mars er 13. desember.

Abbott stiller til gjenvalg for republikanerne, men blir utfordret av to kandidater fra høyresiden i partiet. Demokraten Beto O'Rourke skal også være interessert i å stille.

– Han har ikke tatt en avgjørelse ennå. Han får telefoner fra folk i hele staten, sier O'Rourkes talsmann David Wysong.

McConaugheys talskvinne vil ikke svare på spørsmål om han vil stille eller ikke.

Unnvikende svar

Skuespilleren sa selv i et intervju med New York Times i starten av september at han ser på mulighetene, men uttalte seg også svært kritisk til det politiske miljøet.

– Er det et sted man virkelig kan få til forandring, eller er det et fikset spill? Jeg vet ikke om man kan holde seg i sentrum uten å havne i problemer. Det kan bli vanskelig å være i sentrum, sier han.

I intervjuene har han gjort sitt beste for å holde seg unna kontroversielle emner, som den strenge abortloven Texas har vedtatt, eller spørsmålet om vaksinekrav for offentlig ansatte.

Karl Rove, strategen som hjalp George W. Bush til å vinne guvernørvalget i Texas og siden presidentvalget, kritiserer McConaugheys unnvikende svar.

– Han har ikke lagt fram sitt ståsted. Det sier noe om hvor liten dybde vi har i politikken nå når vi snakker om noen som ikke har sagt noe om hvor han står. Hva mener han om de store spørsmålene? Hva vil han prioritere?

– Han er vakker!

En annen republikansk strateg, Brendan Steinhauser, er uenig.

– Personlighet trumfer politikk, sier han og sammenligner McConaughey med Donald Trump og Jesse Ventura, bryteren som ble guvernør i Minnesota.

– Kjendiskandidatene har en annen tiltrekningskraft, påpeker han.

Steinhauser trekker også fram at hele McConaugheys image gjør ham populær i Texas. Skuespilleren har snakket mye om sin kristne tro og har profilert seg som en vaskeekte texaner.

– Jeg ville absolutt satt pengene mine på at han stiller, sier Steinhauser.

Blant tilskuerne til en konsert på Sixt Street i Austin får det budskapet gjenklang.

– Så klart vil vi at han skal stille, han er vakker! Hvem ville ikke likt å ha ham som representant for oss? sier 34-åringen Crovo.

– Han er smart også, legger hun til.