Microsoft bekrefter at Bill Gates ble advart etter upassende epost i 2007

NTB

Microsoft-stifter Bill Gates ble advart etter at han sendte en upassende epost til en kvinnelig ansatt i 2007, bekrefter IT-giganten.

Gates trakk seg fra selskapet i 2020, samtidig som det ble igangsatt en granskning av et forhold han hadde til en annen ansatt 20 år tidligere.

Wall Street Journal skriver at Gates i 2008 fikk en advarsel fra selskapet etter at det ble kjent at han året før hadde sendt en flørtende epost til en ansatt og spurt om hun ville møte ham privat.

En talsperson for Microsoft bekrefter opplysningene i artikkelen overfor AFP og AP, men vil ikke kommentere saken.

Gates innrømmet at det var galt av ham å sende eposten og sa han ikke ville gjøre lignende igjen, skriver avisa.

Styret ble informert om saken, men foretok seg ikke noe.