Mexico stiller seg bak Bidens klimaplan

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador under et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador lover å støtte USA i kravet om at land må ta større klimagrep på toppmøtet i høst.

Presidenten deltok på et arrangement med USAs klimautsending John Kerry da han kom med løftet.

– Vi kommer til å støtte planen president Biden legger fram, sier Lopez Obrador.

Løftet kommer før klimatoppmøtet i Glasgow, som starter i slutten av måneden.

Lopez Obrador og Kerry deltok på en seremoni for Mexicos program for å plante trær, som den mexicanske presidenten mener er en viktig løsning på klimaproblemene. Hans motvilje mot å kutte i fossile energikilder gjør imidlertid at Mexico får problemer med å nå målene som er blitt satt, mener eksperter.

Kerry unngikk å nevne Mexicos energipolitikk direkte da han hyllet treplantingen.