Tyrkia kaller Norges ambassadør inn på teppet

NTB

Tyrkia ber Norges ambassadør forklare seg etter at Norge og flere vestlige land krevde at den fengslede regimekritikeren Osman Kavala blir løslatt.

Flere ambassader i Tyrkia, blant dem den norske, gikk mandag ut med en uttalelse der de krever at Kavala blir løslatt, skriver den regimevennlige avisa Daily Sabah.

Kavala, som er forretningsmann, ble fengslet for fire år siden for sin påståtte rolle i demonstrasjonene og opprøret i Gezi-parken i 2013.

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu melder at Tyrkia kaller ambassadørene fra landene som sto bak uttalelsen, inn på teppet for å forklare seg.

– Alle diplomatiske utsendinger er forpliktet til å respektere vårt lands suverenitet og uavhengighet, og å avstå fra å blande seg inn i indre forhold, sier en talsmann for partiet til Tyrkias president Recep Erdogan.

Ber om løslatelse

Uttalelsen er blant annet publisert på hjemmesiden til den norske ambassaden. Der vises det til en avgjørelse i Den europeiske menneskerettsdomstolen som har anklaget Tyrkia for å bryte menneskerettskonvensjonen ved å holde Kavala fengslet.

– Vi ber Tyrkia sikre at han blir løslatt umiddelbart, heter det fra ambassadene.

I uttalelsen hevder landene også at saken mot Kavala «kaster en skygge over respekt for demokratiet, rettssikkerheten og åpenheten i det tyrkiske rettsvesenet».

Demonstrasjoner utartet

I tillegg til Norge står USA, Canada, Frankrike, Finland, Danmark, Tyskland, Nederland, New Zealand og Sverige bak uttalelsen.

Demonstrasjonene mot planene om å bygge et kjøpesenter i Geziparken i Istanbul i 2013 utviklet seg etter hvert til en større protestbevegelse.

Aktoratet i rettssaken hevdet at demonstrantene ønsket å styrte Tyrkias regjering, noe de tiltalte avviste.

Kavala ble i fjor frikjent for anklagene om å ha deltatt i demonstrasjonene, men ble varetektsfengslet umiddelbart etter frikjennelsen.

Avviser anklagene

Den anerkjente aktivisten og filantropen har dermed sittet fengslet i fire år.

Rett etter frikjennelsen ble han siktet på nytt for spionasje og innblanding i kuppforsøket i 2016.

Erdogan sa i en tale like etter frikjennelsen og den påfølgende pågripelsen at milliardær og demokratiaktivist George Soros står bak Kavala, noe han mener er et bevis på at Kavala prøver å undergrave regjeringen.

Kavala avviser anklagene i tiltalen mot ham som kan gi fengsel på livstid.