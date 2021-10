Bild-redaktør sparkes som følge av forhold til kollega

NTB

Sjefredaktøren i den tyske tabloidavisa Bild, Julian Reichelt, er avsatt på grunn av anklager om et forhold til kollega og hans lederstil.

Reichelt skilte ikke mellom sitt privatliv og arbeidet, og fortalte ikke styret sannheten, heter i en erklæring fra mediehuset Axel Springer, eieren av avisa.

En intern gransking i vår undersøkte påstander om mobbing og misbruk av hans stilling mot kvinnelige ansatte, blant annet ved den 41 år gamle sjefredaktøren forfremmet underordnede han hadde forhold til, og så satte dem på sidelinjen eller sparket dem.

Han var permittert en kort stund mens granskingen pågikk, men ble gjeninnsatt i april sammen med en kvinnelig medredaktør.

Det er ikke klart hvilke nye anklager som fikk ledelsen til å avsette Reichelt, men som resultat av en gransking gjort av New York Times, er det kommet fram nye opplysninger, inkludert om et nytt forhold med en lærling og finansielt rot.

Reichelt har lenge vært en av Tysklands mektigste og mest omstridte mediefigurer, som dreide Bild langt mot høyre i flere saker.

Uavhengig gransking stanset

Avsettelsen av Reichelt skjer etter at det før helgen kom fram at en gruppe gravejournalister i en rivaliserende mediegruppe hadde gransket anklager mot Reichelt, men blitt nektet å publisere resultatet.

I et brev fredag anklaget fire ledende gravejournalister i Ippen-gruppen sitt selskap og utgiver, Dirk Ippen, for tillitsbrudd ved å stanse rapporten, som de hadde brukt flere måneder på og som skulle publiseres søndag.

De skrev at artikkelen ville ha brakt «ny og eksklusiv» informasjon på banen, og at alt var grundig faktasjekket og godkjent av advokater. At publiseringen stanses, er i strid med alle regler om uavhengig journalistikk, skriver de.

Ippen-gruppen sa at de stanset publiseringen for ikke å gi inntrykk av at de var ute etter å skade en konkurrent økonomisk. De benektet at de var utsatt for press fra Axel Springer.

New York Times-gransking

Mens Ippen holdt tilbake sin artikkel, publiserte New York Times sin egen sak med nye detaljer fra den interne granskingen, om bedriftskulturen hos Axel Springer og om Reichelts oppførsel og lederstil spesielt.

I sin erklæring skriver Axel Springer at deres gransking ikke dreide seg om seksuell trakassering eller mishandling, men heller om «gjensidig avtalte romantiske forhold til Bild-ansatte og maktmisbruk i den forbindelse».

New York Times' interesse for saken skyldes at Axel Springer de siste årene har utvidet sine forretninger i USA med flere medieselskaper. I august ble det kunngjort at de kjøper Politico og teknologinettstedet Protcol.