Forlenger coronarestriksjoner på New Zealand

New Zealands statsminister Jacinda Ardern varsler minst to uker til med coronarestriksjoner i Auckland.

NTB

New Zealands største by kommer til å ha coronarestriksjoner i minst to uker til, varsler myndighetene.