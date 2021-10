Facebook vil ansette 10.000 i EU-landene for å skape «metaverset»

NTB

Nettgiganten Facebook vil opprette 10.000 arbeidsplasser i Europa for å skape en virtuell versjon av internett.

Selskapet ser på det som blir kalt et metavers som framtiden for nettbruk.

– I det vi begynner på reisen som skal gi liv til metaverset, er behovet for spesialiserte ingeniører noe av det Facebook prioriterer høyest, heter det i en uttalelse.

De 10.000 arbeidsplassene skal bli opprettet i løpet av de neste fem årene.

Facebook er et av nettselskapene som har mest tro på metaverset, som vil vanne ut linjene mellom livet på nett og i den fysiske virkeligheten.

– Formes av europeere

Teknologien vil for eksempel la brukerne benytte VR-briller for å få det til å virke som om de står ansikt til ansikt med en venn, uansett hvor de er i verden.

– Metaverset har potensial til å utløse nye kreative, sosiale og økonomiske muligheter. Og europeere vil forme det fra starten av, skriver Facebook i uttalelsen.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg sa i juli at selskapet om fem år primært vil være et metavers-selskap.

Virtuelle konserter og kasinoer

I arbeidet med teknologien har Facebook blant annet kjøpt opp Oculus, et selskap som lager VR-briller. For eksempel har de opprettet et arbeidsrom, der kolleger med VR-briller kan holde møter i et virtuelt rom.

Andre eksempler på metaverset er konserter superstjerner som Ariana Grande og Travis Scott har holdt i spillet Fortnite. Fortnite-skaper Epic Games har hentet inn 1 milliard dollar, om lag 8,5 milliarder kroner, fra investorer til sin metavers-satsing.

Selskapet Decentraland har også ansatt folk til å stå ved bordene i deres virtuelle kasino.