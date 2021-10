Prins William brukte klimapris til å sende et kamprop til de unge

Prins William og Kate i samtale med David Attenborough under prisutdelingen i London. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

NTB

Britenes prins William ba ungdommen fortsette å kjempe for endringer i klimapolitikken, da han søndag delte ut millioner til grønne prosjekter.

Prins Williams nye årlige Earthshot-pris gikk til prosjekter fra Costa Rica, Italia, Bahamas og India, samt et selskap fra Tyskland, Italia og Thailand som skaper ren hydrogen ved å spalte vann ved bruk av fornybare energikilder.

Selskapene får 1 million pund hver, som tilsvarer om lag 11,5 millioner kroner.

En lang rekke kjendiser deltok på prisutdelingen i London. Fra David Attenborough, Coldplay og Ed Sheeran til Harry Potter-stjernen Emma Watson, som kom i en brudekjole laget av elleve kjoler fra en gjenbruksbutikk.

– Dere må ikke gi opp håpet, sa William da han henvendte seg til verdens unge.

– Vi skal finne måter å reparere planeten vår på. Fortsett å lære og fortsett å kreve forandring, sa prinsen.

Skal til USA

Neste års prisutdeling skal skje i USA, der Williams bror Harry bor med sin kone Meghan.

Stjernene som møtte opp, måtte leve opp til klimaregler. Ingen av gjestene fikk fly til London for arrangementet, og de ble bedt om å bruke klær med lavt klimaavtrykk.

Blant vinnerne er et prosjekt som gjenoppbygger korallrev, et som fordeler mat som er uønsket i butikkene til dem som trenger det og et prosjekt som forsøker å bedre luftkvaliteten i India.

Williams kone Kate delte ut prisen i kategorien naturvern, og den gikk til myndighetene på Costa Rica for et prosjekt der innbyggerne blir betalt for å bidra til å redde økosystemer.

– Naturen er livsviktig for oss alle, sa Kate.

– Hvis vi ikke gjør noe nå, vil vi destabilisere planeten vår permanent og frarøve barna våre framtiden de fortjener, sa prinsessen.

– Ikke umulig

Blant de andre prisutdelerne var Liverpool-stjernen Mohamed Salah, Emma Watson og Emma Thompson.

– Det har vært mange øyeblikk i historien vår der det er blitt sagt at noe er umulig, men folk som har trodd på en bedre verden har klart det likevel, sa Watson.

William håper prisutdelingen kan bidra til å få opp farten på klimaarbeidet før det store klimatoppmøtet i Skottland i høst.

– Valgene vi tar de neste ti årene vil avgjøre skjebnen til denne planeten de neste tusen årene, sa prins William.