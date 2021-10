Vulkanutbruddet på La Palma: En ny lavastrøm nærmer seg havet

NTB

Vulkanutbruddet på kanariøya La Palma viser ingen tegn til å ta slutt. Nå nærmer en ny lavastrøm seg havet med høy hastighet.

Lavastrømmen var søndag kveld 200 meter unna kysten og kan føre til at det blir dannet en ny odde, opplyser regionens vulkaninstitutt. Strømmen nærmer seg kystklippene med en hastighet på 15 meter i timen.

Hovedstrømmen av lava har rent ut i Atlanterhavet i omtrent to uker, og har skapt et nytt stykke land på omtrent 36 hektar, noe som gjør at kart over øya må tegnes om.

Eksperter tror at vulkanen i Cumbre Vieja-fjellkjeden vil forbli aktiv en stund fremover. Vulkanutbruddet på La Palma startet 19. september, og siden har lavaen ødelagt mer enn 1.800 bygninger. Rundt 7.000 innbyggere er evakuerte fra hjemmene sine.