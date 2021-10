Macron mintes ofre for Paris-massakren i 1961

Frankrikes president Emmanuel Macron på helgens minnemarkering over de mange som mistet livet da fransk politi slo hardt ned på algeriske demonstranter i Paris for 60 år siden.

NTB

For 60 år siden ble flere titalls algeriere drept av fransk politi i Paris. Nå fordømmer president Emmanuel Macron massakren og sier det var en forbrytelse.

Det er første gang at en fransk president omtaler hendelsen som en forbrytelse. Macrons ord kom på en minnemarkering i helgen der han kalte drapene for utilgivelig og sa at tragedien var blitt dysset ned og benektet altfor lenge.

Det startet som en fredelig demonstrasjon i Paris 17. oktober 1961. Men politiet, under ledelse av daværende politisjef Maurice Papon, gikk hardt til verks mot de algeriske demonstrantene. Hvor mange som mistet livet, har aldri blitt fastslått. Blant annet fordi politiet kastet mange av de døde i Seinen. Det offisielle tallet på døde er tre. Men man anslår at mellom 50 og 200 mennesker mistet livet.

Protestene i 1961 skjedde det siste året Algerie var en fransk koloni. Forholdet mellom Frankrike og Algerie er fortsatt anstrengt på grunn av alle overgrep som ble begått fra begge sider under Algerie-krigen fra 1954 til 1962, da Algerie frigjorde seg fra kolonistyret.