Zaghari-Ratcliffe må tilbake i fengsel i Iran

Richard Ratcliffe, mannen til Nazanin Zaghari-Ratcliffe som må i fengsel i enda et år i Iran, og deres sju år gamle datter Gabriella. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Britisk-iranske Nazanin Zaghari-Ratcliffe har tapt en anke og må dermed på nytt i fengsel etter å ha sonet ferdig en dom på fem år.

Den 43 år gamle Zaghari-Ratcliffe, som har bodd i London med sin mann og nå sju år gamle datter. har vært holdt tilbake i Iran siden 2016 etter å ha blitt anklaget for forsøk på å styrte regimet.

Hun sonet ferdig dommen på fem år i mars, men i april ble hun dømt til enda ett år i fengsel for å ha «drevet propaganda mot systemet» fordi hun deltok i en demonstrasjon ved Irans London-ambassade i 2009. Hennes iranske advokat fikk lørdag opplyst at anken mot dommen var avvist.

Hennes mann Richard Ratcliffe sa lørdag til BBC at hun nå er traumatisert ved tanken på å måtte tilbake til fengselet. Han var fredag i møte med det britiske utenriksdepartementet og kritiserte dem for å handle for tregt.

43-åringen ble pågrepet på flyplassen i Teheran sammen med sin lille datter i april 2016 etter å ha besøkt familien i Iran. Hun har tidligere drevet opplæring av iranske journalister for Thomson Reuters Foundation.