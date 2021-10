Polisario ber FN om garantier for valg i Vest-Sahara

NTB

Polisariofronten ber FNs sikkerhetsråd om garantier for en avstemning om Vest-Saharas framtid etter at en ny FN-utsending er utnevnt.

FN anser den tidligere spanske kolonien, som nå er okkupert av Marokko, for å være et «ikke-selvstyrt territorium», og spørsmålet om områdets skjebne har vært uløst i flere tiår.

Marokko, som har kontroll over 80 prosent av det utstrakte ørkenterritoriet og de rike fiskefeltene langs kysten, har lagt fram en plan om selvstyre under marokkansk suverenitet.

Men Polisariofronten, som kjemper for uavhengighet, krever fortsatt at en FN-styrt folkeavstemning som det ble gjort avtale om i 1991, omsider blir realisert.

FN-veteranen Staffan de Mistura ble utnevnt til ny FN-utsending for området i forrige uke, to år etter at den forrige utsendingen sluttet.

– Vårt mål er en slutt på koloniseringen, ikke å få en ny FN-utsending, sa Polisarios leder Brahim Ghali på en pressekonferanse i en flyktningleir utenfor den algeriske byen Tindouf.

Han ber om en timeplan for en folkeavstemning og sterke FN-garantier for at den faktisk blir avholdt, og han viser til at i 30 år har den ene FN-utsendingen prøvet og feilet og deretter gått av.