Alarm om underernæring i Guatemala

NTB

Kombinasjonen av klimaendringer og koronaviruset har ført til en av de verste matkrisene noensinne i Guatemala.

Problemene er så alvorlige at 39 barn har dødd av underernæring, hittil i år, sier Guatemalas ombudsmann for menneskerettigheter, Jordan Rodas.

– Guatemala ligger dårlig an til å oppfylle FNs tusenårsmål, særlig når det gjelder null sult, som tar sikte på å redusere fattigdom innen 2030, sier Rodas.

Han sier at 16 prosent av Guatemalas 17 millioner innbyggere lider av underernæring. For 18 prosent er tilgangen på mat svært usikker, og for 45 prosent moderat usikker.

Ifølge FNs data lider nesten halvparten av Guatemalas barn av kronisk underernæring, det høyeste tallet i hele Latin-Amerika.

Rodas sier at situasjonen forverres av koronapandemien og klimafenomen som de to kraftige stormene Eta og Iota i fjor, som ødela store deler av årets avlinger.