Tusener i protest mot strømbrudd på Puerto Rico

NTB

Rundt 4.000 mennesker tok fredag del i en protest mot stadig hyppigere og mer langvarige strømbrudd på Puerto Rico.

Demonstrantene krevde at det private selskapet Luma, som tok over strømforsyningen på øya i juni, skal fjernes. De fordømte også Puerto Ricos elektrisitetsverk, som eier noe av utstyret som den siste tiden har stanset opp på grunn av manglende vedlikehold.

Demonstrantene marsjerte nedover en av hovedgatene i hovedstaden San Juan, Avenida Las Americas, og da det ble mørkt, skrudde de på mobilene sine så det var en sjø av lys i gata utenfor kontorene til Luma.

Strømbrudd skjer stadig hyppigere og varer stadig lenger. Folk klager over at de må kaste insulin og mat, at de ikke kan jobbe, at barna går glipp av hjemmeskolen, og at dyrt utstyr blir ødelagt av svingninger i spenningen.

Strømbruddene skjer ikke bare på grunn av defekt utstyr, men ifølge Luma også fordi strømmen må kuttes i flere timer når etterspørselen overstiger tilbudet.

Puerto Ricos strømnett ble hardt rammet under orkanen Maria i september 2017 og har siden vært ustabilt. Planlagt arbeid med å forsterke nettverket er ennå ikke kommet i gang.