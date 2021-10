Fangeopprør i Russland

NTB

Rundt 200 innsatte var involvert i et fangeopprør i en fangeleir i den russiske byen Vladikavkaz fredag.

Opptøyene startet da to fanger ikke fulgte fangevokternes ordrer under en ransaking av cellene. Under opptøyene knuste noen av de innsatte overvåkingskameraer.

Et stort antall pårørende ventet utenfor et avsperret område på nytt. Det var i begynnelsen ikke klart om noen var skadd.

Fredag kveld opplyste myndighetene at situasjonen var under kontroll.

Det er rundt 600 innsatte i leiren i Vladikavkaz, som ligger i Nord-Ossetia. Ifølge lokale medier er forholdene i leiren blitt dårligere den siste tiden.