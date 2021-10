Storbritannia rystet over knivdrapet på politikeren David Amess

NTB

Politiets antiterrorenhet leder nå etterforskningen av drapet på den britiske konservative politikeren David Amess. Drapet har rystet Storbritannia.

En 25 år gammel mann er pågrepet og siktet for drapet, men hva slags motiv han har hatt, er fortsatt uklart.

På en pressekonferanse fredag kveld sa politisjefen i Essex, Ben-Julian Harrington, at politiets antiterrorenhet leder etterforskningen, som fortsatt er i en tidlig fase.

– Det er opp til etterforskerne å finne ut om dette er en terrorhandling eller ikke, sa Harrington.

Angrepet på velgermøte

David Amess (69) ble angrepet mens han befant seg i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea der han møtte velgere i valgkretsen sin.

Han ble stukket flere ganger av en mann som plutselig stormet inn i lokalet. Amess fikk først behandling på stedet og ble deretter fløyet til sykehus i luftambulanse, men livet sto ikke til å redde.

Politi og kriminalteknikere utenfor kirken i småbyen Leigh-on-Sea i Essex der parlamentarikeren David Amess ble knivdrept fredag.

Brexit-tilhenger

Amess var en sterk brexit-tilhenger og en politisk veteran med neste 40 år som parlamentsmedlem for det konservative partiet. Han ble innvalgt første gang i 1983, da fra valgdistriktet Basildon i Essex.

Fra 1997 representerte han valgdistriktet Southend West i Essex, og det var her han var da han ble angrepet.

Drapet har sjokkert Storbritannia, og det ble flagget på halv stang både fra Parlamentet og fra 10 Downing Street.

Johnson sjokkert

Statsminister Boris Johnson er rystet og sjokkert over drapet på partifellen.

– Sir David trodde helhjertet på vårt land og dets framtid. Vi har mistet en fin tjenestemann og en høyt verdsatt venn og kollega. Han var en av de snilleste og hyggeligste i politikken, sier Johnson.

Statsministeren satt i et møte med flere av sine ministre vest i England da han fikk den tragiske nyheten. Johnson avbrøt møtet og dro rett tilbake til London.

Lederen for opposisjonspartiet Labour, Keir Starmer, var raskt ute med å kommentere hendelsen i sosiale medier.

– Fryktelige og dypt sjokkerende nyheter. Tenker på David, familien hans og staben hans, skriver han på Twitter.

Blant de mange andre som uttrykker sorg og sjokk, er de tidligere statsministrene David Cameron og Theresa May.

Folk la ned blomster nær stedet der politikeren David Amess ble knivstukket og drept i Essex fredag.

Vil gjennomgå sikkerhetstiltak

Drapet har ført til ny debatt om sikkerheten til britiske parlamentsmedlemmer.

– I de kommende dagene må vi diskutere og granske sikkerheten til folkevalgte politikere og hvilke tiltak som bør settes inn. Men akkurat nå er våre tanker og bønner hos Davids familie, venner og kolleger, sier Lindsay Hoyle speaker i Underhuset.

Innenriksminister Priti Patel har gitt ordre om at sikkerhetstiltakene for medlemmer av parlamentet må gjennomgås øyeblikkelig.

Flere lignende angrep tidligere

Det er ikke første gang britiske politikere har blitt angrepet. Labour-parlamentarikeren Jo Cox ble knivstukket og drept i 2016.

Fredag tvitret Jo Cox Foundation, som ble opprettet til minne over henne, at de «var forferdet over å høre om angrepet på Sir David Amess».

– Vi tenker på ham, familien og hans kjære i denne vanskelige tiden, skriver de.

I 2010 ble Labour-politiker og parlamentariker Stephen Timms knivstukket flere ganger. Han ble kritisk skadd, men overlevde. Han er fremdeles parlamentsmedlem. Timms sier han er «forferdet» over drapet på Amess.

I januar 2000 ble parlamentarikeren Nigel Jones fra Liberaldemokratene skadd og assistenten hans drept da de ble angrepet av en mann med et sverd på et valgmøte.