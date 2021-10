Kina bryter tausheten om konkurstruet boliggigant

NTB

Faren for ringvirkninger i finansmarkedene fra eiendomsgiganten Evergrande er kontrollerbar, sier Kinas sentralbank.

Evergrande har stått i fare for å gå konkurs, og det har i ukevis vært bekymring for hvilke ringvirkninger dette kan skape både i Kina og resten av verden.

Fredag brøt kinesiske myndigheter tausheten om selskapets enorme gjeldsbyrde, ifølge statlige medier.

Dårlig styring

– De siste årene har selskapet hatt dårlig styring, og det var ikke i stand til å operere forsiktig i tråd med endringene i markedssituasjonen, sa Zou Lan, en tjenestemann i Kinas sentralbank.

Han sa også at selskapet ekspanderte «i blinde» slik at antall risikoer til slutt eksploderte.

Ifølge Zou er det imidlertid mulig å kontrollere måten dette vil påvirke finansmarkedene på, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Det private kinesiske selskapet sliter med en gjeld på over 2.600 milliarder kroner ettersom virksomheten i stor grad har vært finansiert med lån. Dersom det skulle gå konkurs, vil det ramme millioner av kinesiske boligkjøpere.

Avtalebrudd

Fredag formiddag har statseide Yuexiu Property trukket seg ut av en foreslått 1,7 milliarder dollar-avtale (nær 14 milliarder kroner) om å kjøpe China Evergrande Groups hovedkvarter i Hongkong, sier to anonyme kilder til Reuters. Årsaken er bekymringer for utviklerens skremmende økonomiske situasjon.

Bruddet er nok et tilbakeslag for Evergrande som kjemper for å selge eiendeler for å kunne tilbakebetale kreditorene.

Evergrande ble grunnlagt i 1996 og har siden vokst år for år. Det har i dag over 1.300 prosjekter i over 280 byer. Totalt er det snakk om rundt halvannen million boliger under bygging. 200.000 mennesker skal være direkte sysselsatt i byggeprosjektene.

Tilbakebetale lån

Da gjeldsproblemene begynte å bale på seg, måtte selskapet bruke penger til å tilbakebetale lån i stedet for å fortsette byggingen av boliger, noe som har påvirket salget av nye boliger svært negativt.

I tillegg skal rundt 3,8 millioner andre arbeidsplasser være knyttet opp til flere aktiviteter som selskapet er involvert i. Evergrande har investert i blant annet fornøyelsesparker, elektrisk bilproduksjon, turisme og helsetjenester.