Tiltale mot testpilot for feilinfo om Boeing 737 Max

NTB

En storjury i New York har tatt ut tiltale mot Boeings tidligere sjefstestpilot for å ha villedet reguleringsmyndighetene om Boeing 737 Max-flyet.

Mark Forkner var bindeleddet mellom flyprodusenten og luftfartstilsynet FAA om hvordan flygere skulle læres opp til å fly sine fly.

Forkner ga FAA falske, upresise og ufullstendige data om et nytt ledd i Max-flyets styringskontrollsystem, kalt MCAS, som fikk skylden for de to dødsulykkene i 2018 og 2019 som førte til at flyet ble satt på bakken, ifølge justisdepartementet.

Ifølge rettspapirene hadde Forkner oppdaget informasjon om en vesentlig endring i MCAS-leddet som skulle hindre at flyet steilet, men han unnlot å dele opplysningene med FAA.

Som resultat av det tok ikke Boeing med opplysninger om MCAS i pilotenes instruksjonsbok, og pilotene visste ikke hvordan de skulle håndtere en situasjon der MCAS løp løpsk.

737 Max ble formelt godkjent av FAA i 2017, men ble satt på bakken i 20 måneder etter de to ulykkene i Etiopia og Indonesia som kostet 346 mennesker livet.

Boeing har akseptert ansvar for å ha villedet reguleringsmyndighetene og har godtatt å betale over 2,5 milliarder dollar i erstatninger.

Dersom Forkner blir kjent skyldig, risikerer han 100 år i fengsel.