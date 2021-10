E-brukere får selvangivelsen onsdag

SNART I HUS: Selvangivelsen er like rundt hjørnet for mange nordmenn. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)

Nesten 900.000 elektroniske brukere får tilgang til selvangivelsen allerede onsdag. Resten må vente til 1. april.

De 890.000 e-brukerne er alle de som selv aktivt har valgt å kun motta elektronisk post fra Skatteetaten. De får derfor ikke selvangivelsen på papir.

De resterende 3,7 millioner innbyggerne, som ikke har registrert seg som e-brukere, må vente til 1. april før de kan se nærmere på selvangivelsen for lønnsåret 2013.

– Elektronisk selvangivelse gir mange fordeler for brukerne, også for Skatteetaten. De som har valgt å kommunisere på nett med oss, får selvangivelsen først. Den digitale utviklingen har gjort det mulig å tilby stadig bedre løsninger for skattebetalerne. Selvangivelsen er forhåndsutfylt, og det blir stadig enklere å endre og levere selvangivelsen på nett, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Alle e-brukere blir varslet på SMS og/eller epost om at selvangivelsen er tilgjengelig i Altinn.

Når man har logget seg inn, kan man sjekke om postene stemmer og gjennomføre eventuelle endringer direkte i selvangivelsen.

