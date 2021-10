Mulig behov for omvalg i valgkretser i Berlin

NTB

Det kan bli nødvendig med omvalg i to valgkretser i Berlin som følge av uregelmessigheter ved lokalvalget i september

Lederen for valgmyndigheten, Petra Michaelis, sier at uregelmessighetene kan ha hatt innflytelse på valgresultatet, og hun har derfor levert inn en klage til Berlins forfatningsdomstol.

Uregelmessigheter er registrert ved 207 av byens 2.257 valglokaler. Blant annet har velgere fått feil stemmesedler, og valglokaler måtte stenges i perioder på grunn av mangel på stemmesedler.

Flere valglokaler måtte holde åpent etter stengetid fordi mange velgere fortsatt sto i kø for å stemme, og de kan ha hørt at prognosene ble kunngjort.

Lederen for forbundsdagens valgkommisjon, Patrick Sensburg, vil ikke utelukke at problemene også kan ha hatt betydning for valget til nasjonalforsamlingen.