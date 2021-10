USA og Eritrea valgt inn i FN-råd

NTB

USA og Eritrea er valgt inn i FNs menneskerettsråd torsdag. De tiltrer i rådet 1. januar neste år.

USA ble gjenvalgt til FNs menneskerettsråd tre og et halvt år etter at Donald Trump trakk landet ut. FNs hovedforsamling valgte også Eritrea, tross kritikken landet har fått for brudd på menneskerettigheter.

Et flertall av de 193 medlemslandene i FNs hovedforsamling valgte også blant annet Argentina, Gambia, Finland, India, Qatar, Somalia og De forente arabiske emirater inn i rådet.

Kina og noen av dets allierte, inkludert Hviterussland og Venezuela, har tidligere utnyttet USAs fravær fra rådet til å presse gjennom felles uttalelser som støtter Beijings handlinger i Hongkong, Xinjiang og Tibet.

FNs menneskerettsråd består av 47 medlemsland. Rådet har i årevis blitt kritisert for å ha tillatt autoritære regjeringer å delta.