EU gir ny journalistpris for innsatsen mot spionvareprogram

NTB

EU-parlamentet gir sin nyopprettede journalistpris til nettverket som avslørte spionvareprogrammet Pegasus.

Det såkalte Pegasus-prosjektet ble startet etter at materiale om spionvareprogrammet ble lekket til journalistsamarbeidet Forbidden Stories og menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International i fjor.

Samarbeidet førte til avsløringer i sommer om hvordan journalister og opposisjonspolitikere rundt om i verden ble overvåket via Pegasus, et spionvareprogram utviklet av det israelske selskapet NSO.

Amnesty og over 80 internasjonale journalister samarbeidet om avsløringen. De fikk blant annet tak i en liste med mange tusen telefonnumre som kunder av NSO hadde vært interesserte i.

– Vi forsto fort at dette var et veldig viktig, men farlig prosjekt, fastslår Sandrine Rigaud fra Forbidden Stories på torsdagens prisutdeling.

Daphne Caruana Galizia

Pegasusprosjektet er det første som mottar EU-parlamentets Daphne Caruana Galizia -pris. Caruana Galizia var en kjent gravejournalist på Malta. Hun ble drept i et attentat i 2017 like etter at hun hadde skrevet flere artikler der hun anklaget regjeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regjeringen for korrupsjon.

Caruana Galizia-prisen skal deles ut årlig for å belønne journalistikk som «fremmer eller forsvarer EUs grunnleggende verdier og prinsipper: menneskeverd, frihet, demokrati, likestilling, rettsstat og menneskerettigheter».

Lover økt støtte

EU -kommisjonen har for øvrig nylig lovet å øke støtten til sårbare journalister, blant annet gjennom et lovforslag neste år om «europeisk mediefrihet».

Både EU-parlamentet og EUs ministerråd diskuterer samtidig hvordan man kan jobbe for bedre forhold for journalister. Journalister blir i mange land i dag forsøkt hindret i arbeidet sitt gjennom at de trues, saksøkes og stilles for retten fordi de gjør jobben sin.

– 65 journalister ble drept rundt om i verden i 2020, og jeg er redd for at 2021 vil gi oss lignende tall, sa Anthony Bellanger, generalsekretær i International Federation of Journalists IFJ, under prisutdelingen i Brussel.