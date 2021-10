Koronapandemien herjer som aldri før i Russland

På en av kirkegårdene i St. Petersburg er det satt av et eget område for pandemiofre. Foto: AP-NTB

NTB

Pandemien fortsetter med uforminsket styrke i Russland, med nær tusen nye dødsfall daglig. Utbredt vaksinemotstand må ta skylden for utviklingen.

Tirsdagen denne uka ble det fra offisielt hold oppgitt 973 døde av covid-19. Det var fem flere enn forrige lørdag og litt over hundre flere enn gjennomsnittet i september.

Så sent som i juli, da spredningen av delta-varianten eskalerte, var det rundt 750 dødsfall om dagen. Det var rekord den gangen.

Lav oppslutning

Fortsatt er det lav vaksineoppslutning blant russere, og dermed er det også få utsikter til lysere tider.

Fredag i forrige uke ​​hadde nesten en tredel av alle voksne, 47,8 millioner, fått én vaksinedose. Det betyr at bare 29 prosent av befolkningene er fullvaksinerte.

– Vaksinasjonsgraden er for lav, utilgivelig lav, fastslår president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Det er grunnen til at vi har så høye dødstall. Vi prøver å benytte enhver anledning til å oppfordre alle innbyggerne til å ta vaksinen, legger han til.

Sykehus under press

Antallet smittetilfeller stiger derfor naturlig nok også. Det registreres nå over 28.000 nye tilfeller hver dag. Smitten legger et stort press på landets sykehus. Peskov forteller at flere av sykehusene nærmer seg overbelastning.

Helseminister Mikhail Murasjko opplyser at 11 prosent av alle som er innlagte på sykehus, er koronasyke og at deres tilstand er alvorlig eller veldig alvorlig.

Totalt har drøyt 7,8 millioner russere vært bekreftet smittet og 218.000 har dødd. I motsetning til flere andre land, telles bare de som har dødd som et direkte resultat av viruset.

Det russiske statistikkbyrået Rosstat oppgir at dødstallet er nær det dobbelte om man teller med de tilfellene der korona ikke var den eneste dødsårsaken.

I absolutte tall er Russland det fjerde hardest rammede landet i verden – etter USA, Brasil og India.

Lokalt ansvar

Til tross for de høye tallene og den negative utviklingen, er det ikke snakk om å stenge landet ned på nasjonalt plan. Myndighetene i Kreml mener at ansvaret må ligge lokalt.

Peskov sier at det heller ikke er snakk om å bøtelegge de som ikke vil la seg vaksinere.

I noen regioner er det innført restriksjoner på store offentlige arrangementer. Og noen steder er det bare fullvaksinerte som får gå på kino, teater eller spise på restauranter.

Men i storbyer som Moskva og St. Petersburg foregår livet nesten som før pandemien. Det er også svært vanlig å se folk uten munnbind, selv om det finnes regler for munnbindbruk, rapporterer nyhetsbyrået AP.

Putin hostet

I september gikk alarmen etter at flere titalls personer i president Putins indre krets hadde testet positivt for covid-19. Putin, som selv har tatt den russiske Sputnik-vaksinen, gikk i isolasjon i to uker, og skal ikke ha blitt smittet.

– Jeg håper det vil vise seg at Sputnik V har et høyt beskyttelsesnivå, uttalte han da smitten rundt ham ble kjent.

Han berømmet da også vaksinen i etterkant, og sa at han hadde jobbet tett med personer som var smittet – uten å ha blitt påvirket selv.

Da Putin flere ganger hostet under et videomøte med flere politikere mandag ble det stilt spørsmål om helsa. Han forsikret igjen at han hadde det bra og at han ikke var smittet.

– Det er ikke noe problem. Jeg blir testet nesten hver dag – og ikke bare for covid-19. Det var rett og slett kaldt ute og jeg hadde vært litt for aktiv, svarte 69 år gamle Putin.