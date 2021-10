Putin: Nobels fredspris vil ikke skjerme Muratov

Russlands president Vladimir Putin deltok på et plenumsmøte onsdag under Russlands energiuke i Moskva.

NTB

Russlands president Vladimir Putin advarer om at fredsprisvinneren Dmitrij Muratov ikke vil bli skjermet dersom han blir stemplet som utenlandsk agent.

– Hvis han ikke bryter russisk lov, og hvis han ikke gir en grunn til å bli erklært som utenlandsk agent, så vil han ikke bli det heller, sier Putin onsdag.

Samtidig advarer han journalister som «prøver å gjemme seg bak Nobels fredspris, og «bruker det som skjold» for å bryte russisk lov.

Muratov, som er redaktør for den uavhengige avisa Novaja Gazeta, tildeles prisen for blant annet sin innsats for ytringsfrihet i Russland.

Avisa hans er en av de få gjenværende uavhengige medieorganisasjonene som ikke blir kontrollert av staten eller stemplet som utenlandske agenter og tvunget til å nedlegges.