Polen vil bygge mur på grensen til Hviterussland

Polske soldater er sendt til grensa til Hviterussland for å stanse en strøm av migranter, her en gruppe mennesker som ikke slipper inn. Nå vil regjeringen bygge en mur på grensen.

NTB

Polen tar ytterligere grep: Nå planlegger de å bygge en mur på grensen til Hviterussland for å hindre migranter og flyktninger i å krysse over.

– Antallet forsøk på å krysse grensen vokser, sier regjeringen i sin begrunnelse.

Det er beregnet at muren vil koste 353 millioner euro å bygge, som tilsvarer 3.481 millioner norske kroner. Bevegelsesdetektorer vil også settes opp ved muren.

Et lovutkast er laget, og det skulle diskuteres i parlamentet onsdag. I utkastet står det blant annet at polakker ikke får komme nærmere enn 200 meter fra muren. Flere menneskerettighetsgrupper kritiserer både utkastet og regjeringens behandling av migranter og flyktninger.

I løpet av august har tusenvis av mennesker, de fleste fra Midtøsten og Afrika, prøvd å krysse Polen fra Hviterussland.

EU mener at tilstrømningen bevisst er konstruert av det hviterussiske regimet som anklages for å bruke flyktninger som hevn for EU-sanksjoner.

Polen har svart med å sende tusenvis av soldater til grensen, der mange migranter bor i provisoriske leirer i ingenmannsland fordi de ikke slipper inn i Polen. Myndighetene har også innført inntakstilstand ved grensen. Tiltaket forbyr alle som ikke bor der, blant annet hjelpeorganisasjoner og journalister, å hjelpe migranter eller oppholde seg der.

Noen mener Polen hindrer migranter i å søke asyl og tvinger dem tilbake over til Hviterussland.